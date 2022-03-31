YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, 2022-YDS/1 Sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Mart 2022 16:07
10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mart 2022 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız