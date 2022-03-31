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Sağlık-Sen'den Bakanlığa: Tayin hakkından yararlanan sözleşmeli personel yerinde kalsın

Süresiz sözleşmeli pozisyonda iken mahkeme kararı ile kadrolu statüye geçen çalışanların açtıkları davaların Danıştay tarafından bozularak ret kararı çıktığını belirten Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'ndan Danıştay kararı öncesi tayin atamaları yapılan personelin yerinde kalmasını talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Mart 2022 17:40
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Sağlık-Sen'den Bakanlığa: Tayin hakkından yararlanan sözleşmeli personel yerinde kalsın

Genel Başkan Semih Durmuş imzasıyla Sağlık Bakanlığına yapılan yazılı başvuruda, sağlık çalışanları arasında iki farklı 4/B sözleşmeli türünün eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davalarda, mahkemelerin yasal süreyi tamamlayanların kadroya geçişlerinin yapılması yönünde kararlar verdiği belirtildi.

Yapılan yazılı başvuruda, davayı açan personelin yer değişikliği hakkından da yararlandığına dikkat çekilerek, ancak Danıştay'ın yerel mahkeme kararlarını bozduğu dile getirildi.

"Kaosa Sebebiyet Verecektir"

Danıştay kararları sonrası bu şekilde ataması yapılan çalışanların endişe yaşadığını ifade edilen başvuruda, "Özellikle mahkeme kararı ile kadrolu statüye geçenlerden tayin hakkından yararlanmış olanlar da tayinlerinin iptal edilerek eski görev yerine dönme endişesi taşımaktadırlar. Özellikle aile birliğinin yeniden sağlanması için önem arz eden tayin hakkını mahkeme kararı sonrası kullanmış olanlar, aile bütünlüğünü sağlama imkanına kavuşmuş ve bu duruma göre yeni düzenlerini kurmuşlardır" denildi.

Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Olumlu mahkeme kararına bağlı statü değişikliği akabinde tayin hakkından yararlanan personelin, kararların bozulmasına bağlı olarak tayinlerinin de iptal edilerek eski görev yerlerine döndürülmeleri, toplu sözleşme hükmünün hayata geçmesi sonrası yeni bir kaosa sebebiyet verecektir. Bozulan ailevi düzenler, yeniden adaptasyon süreçleri, toplu sözleşme sonrası yeniden tayin süreci, yeniden harcırah ödemesi ve buna bağlı mali diğer yükler.
Tüm bu süreçlerin hem kamu kurum ve kuruluşlarını hem çalışanları yıpratmaması için, lehine yargı kararı sonrası tayin hakkından yararlanmış olanların, istinaftan kararları bozulsa da yeni görev yerlerinde kalmalarının sağlanması hususunda gereğinin yapılmasını talep ederiz."

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