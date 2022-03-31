Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda; "TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen YASA TASARISINA GÖRE sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları İYİ HAL İNDİRİMİ NEDENİ SAYILMAYACAK." ifadelerini kullandı.