Milletvekili Seçim Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da

Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkan vekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından söz verilmesine rağmen henüz atanacak öğretmen sayısı ve tarihi konusunda herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. Hiçbir netlik yoktur. 500 bin atama bekleyen öğretmenimiz vardır. Hükümetten 15- 20 bin gibi rakamlar değil, en az 70 bin öğretmen ataması beklenmektedir ve yapılan çalışmalara göre Türkiye'de en az 120 bin öğretmen açığı bulunmaktadır" dedi.

MHP'Lİ BÜLBÜL: SOYDAŞLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUZ

MHP Grup Başkan Vekili Muhammet Levent Bülbül, 31 Mart'ın Azerbaycan'da 'Soykırım Günü' olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "31 Mart 1918'de, Azerbaycanlı soydaşlarımız Ermeni ve Bolşevik çeteleri tarafından kitlesel ve kanlı bir soykırıma uğramıştır. Bakü'de 12 bin, Şamahı şehrinde 55 bin ve diğer şehirlerde 35 bin kadar, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocukların oluşturduğu Azerbaycan Türk'ü kardeşimiz savunmasız bir şekilde türlü işkencelere maruz kalarak katledilmiştir. 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü vesilesiyle şehit edilen bütün soydaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: KUMPAS ÇABANIZ ELİNİZDE PATLAYACAK

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise Milletvekili Seçim Kanunu Teklifi'nin tartışılmadan önlerine getirildiğini belirterek, "Sayın Hayati Yazıcı, 'İttifak düzenlemesini biz getirdik, hata ettik şimdi düzeltiyoruz, yanlıştan dönüyoruz' dedi. O zaman da bugün gibi uyarmıştık sizi, yine dinlememiştiniz. Tartışmadan, görüşmeden 'doğru budur' diye bir karar alıp önümüze yasaları getirmiştiniz. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. 'Yanıldık' diyeceksiniz. Bize kumpas çabanız kendi elinizde patlayacak, buradan sizi uyarıyorum. Şunu bilin, bizler, 'Bize mi, onlara mı yarayacak' derdinde değiliz. Milletimiz için doğru olanı istiyoruz. Seçimlerin şeffaf, adil, tarafsız gerçekleşmesini; seçim güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Hala geç değil. Kibirli olmadan, ihtiraslı ve bencil olmadan doğruya kulak verin. Bedelini halk ödüyor, bedelini siz de ödüyorsunuz, ödeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan'a yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan gezisi çerçevesinde ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitime ve kültüre birçok alanda stratejik iş birliğimizi arttıran önemli anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmaların her iki ülke arasında değerlerin, güzelliklerin, sıkı iş birliğinin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Akbaşoğlu, asgari ücret ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalara ilişkin eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Bir süreç yönetimi ve bir sıralama çerçevesinde beş adımı sırasıyla atacağımızı ifade etmiştim, Kasım 2021 tarihi itibarıyla. Bu 5 adımla ilgili hummalı, titiz bir çalışma yapılıyor. Bunun sonuçlarını Sayın Çalışma Bakanımız paydaşlarıyla beraber neticelendirerek kamuoyuna duyuracak. Ben dün de ifade ettim, daha evvel de ifade ettim. 1 Temmuz'a kadar yani bu yasama dönemi içerisinde, muhtemelen mayıs- haziran dönemi içerisinde, 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeyi yüce Meclis'in huzuruna milletvekillerimizin teklifi olarak getireceğimizi açık ve seçik olarak deklare ettim, sözümüzün grupça arkasındayız."

GRUP ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin polis teşkilatı, HDP'nin cezaevlerindeki durum ve CHP'nin şeker fiyatlarıyla ilgili grup önerileri reddedildi. Genel Kurul'da, Seçim Kanunu'yla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine kaldığı yerden yeniden başlandı.