Eşini öldürmekten mahkemede ceza aldı, İstinafta beraat etti

Yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "eşi kasten öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık M.S'nin avukatı ile müşteki ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak, karara itirazda bulundu.

1. Ceza Dairesinde görülen duruşmada sanık M.S, önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenen komşuların olay öncesi herhangi bir tartışma sesi duymadıkları yönündeki beyanları, sanıkta darp izine rastlanmaması ve maktulün vücudundaki yaraların yüksekten düşme sonucu oluştuğu yönündeki tespit gerekçesiyle sanık M.S'nin beraatine karar verdi.

Kararın ardından daire savcısı, müşteki ailenin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Yargıtay'a başvurarak karara itiraz etti.

- Olay

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 6 Temmuz 2020'de TOKİ konutlarında 3. katta bulunan evinin balkonundan düşen G.S. hayatını kaybetmiş, eşi M.S. cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 18 Haziran 2021'de görülen karar duruşmasında, "eşi kasten öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.