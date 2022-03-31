Erdoğan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Özbekistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde çiftçilerle yaptığı programda verdiği manda yoğurtlu tarife gelen yorumlara da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu'da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten evinde kendisi yapıyor. Onunla da kalmıyor, ondan her tür tereyağını da üretiyor" dedi.

"ANADOLU'DA YULAFIN OLMADIĞI ÇİFTÇİM Mİ VAR?"



Anadolu'daki çiftçilerin her türlü hayvanın sütünün türevini peyniriyle, yoğurduyla, tereyağıyla kendi evinde ürettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Durum böyleyken diyor ki bal demişim. Tamam da, orada benim karşımda kimler var? Tokat'ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir şeyden daha bahsediyorum. Yulaf diyorum. Anadolu'da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum ve çiftçilerin hepsinde de tabi bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun."

NE OLMUŞTU?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde çiftçilerle buluştuğu programda her akşam yatmadan yediği bir karışımı tavsiye etmişti. Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa" ifadelerini kullanmış ve verdiği tarif gündem yaratınca üzerine çok sayıda yorum da yapılmıştı.