Bursa'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, son aylarda yaşanan maliyet artışları nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gitti. 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olacak tarifeye göre ulaşım ücretlerine hat uzunluklarına göre yüzde 17 ile yüzde 36 arasında değişen oranlarda fiyat artışı uygulandı. Buna göre, metroda tam biniş 4,20 TL'den 5,25 TL'ye, indirimli 3,60 TL'den 4,50 TL'ye, öğrenci ise 1,80 TL'den 2,25 TL'ye çıktı. Otobüs kısa hat 4,70 TL'den 5,50 TL'ye, uzun hat ise 5,30 TL'den 6,25 TL'ye çıktı.

Öğrenci abonman değişmedi

Bu yıl başında yapılan düzenleme ile 90 lira olan aylık öğrenci abonman kartının fiyatı 70 liraya indirilirken, yeni düzenlemede de aylık öğrenci abonman kartı fiyatında değişikliğe gidilmedi. Böylelikle Türkiye genelinde en ucuz öğrenci abonman kartı uygulaması Bursa'da devam etmiş oldu. Öğrenci abonmanları, vize bedelleri ve boş Bursakart bedeli sabit tutuldu. Bu yılbaşından beri uygulanan artış oranı toplamda yıllık enflasyon rakamının altında tutuldu.

Ekonomik fiyat politikası

Bu yeni düzenlemeye rağmen Türkiye'nin ilk 6 büyük şehri arasında en ekonomik toplu ulaşım ücreti Bursa'da uygulanıyor. Ankara ve İzmir'de 6.50, Antalya'da 6,70, Adana'da 5.50 ve İstanbul'da 5,48 TL olan metro tam bilet ücreti Bursa'da yeni düzenleme ile 5,25 TL oldu.

Minibüs ve dolmuşlara da fiyat düzenlemesi

Bu arada şehir içi dolmuş ve minibüs tarifelerinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre 5.25 TL olan dolmuş uzun hat 7 TL'ye, 5 TL olan kısa hat ve indi-bindi 6,50 TL'ye çıktı. Kent merkezi doğu minibüs hat ücretlerindeki düzenleme ile de 5 TL olan tam biniş 6,50 TL'ye, 3,75 olan öğrenci biniş 4.75 TL oldu. Kuzey minibüslerinde 4.75 TL olan tam biniş 6.25 TL'ye, 3.50 olan öğrenci biniş de 4,50 TL'ye yükseldi.