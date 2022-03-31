Ankara, Ordu ve Hatay'daki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Mamak ilçesi, Üreğil Mahallesindeki 25 bin 845 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 126 milyon 500 bin lirayla Yükselen Koleji Eğitim Anonim Şirketi tarafından verildi.

Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesindeki 8 bin 152 metrekare yüzölçümlü taşınmazların (bütün halinde) özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 5 milyon 300 bin lirayla Bilkar İskele Metal İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketince sunuldu.

Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesindeki 12 bin 476 metrekare yüzölçümlü taşınmazların (bütün halinde) özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 9 milyon 200 bin lirayla Abdil Vedat Yakupoğlu'ndan geldi.

Sümer Holding AŞ (münfesih tta Gayrimenkul AŞ) adına kayıtlı, Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesindeki 231 bin metrekare yüzölçümlü kat mülkiyeti tesisli taşınmazda, toplam 4480000/5598000 arsa paylı 9 ila 41 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların, bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 6 milyon 250 bin lirayla Yusuf Dalar tarafından verildi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesindeki, 2 bin 152 metrekare yüzölçümlü kat irtifakı tesisli taşınmazda toplam 162/213 arsa paylı 17 ila 70 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların, bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 12 milyon 900 bin lirayla Doğtem Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketince sunuldu.