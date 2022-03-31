Eski rektör memurluktan ihraç edildi
FETÖ/PDY'den yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, YÖK tarafından memurluktan ihraç edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Mart 2022 22:30
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, YÖK tarafından 3 yıl önce görevinden alınan Namık Kemal Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, hakkında, 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla hakkında 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Şimşek'e, 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.
Cezası onaylandıktan sonra emeklilik dilekçesi veren Şimşek'in emeklilik dilekçesini kabul etmeyen YÖK, eski rektörün memuriyetten ihracına karar verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız