Doğalgaza zam: Konutta yüzde 35, sanayide yüzde 50
BOTAŞ: Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 23:52
BOTAŞ, doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldığını açıkladı.
Açıklamaya göre; konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 zam yapıldı.
Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam geldi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız