Kripto parada yasa yolda: Kayıt dışını önleyecek kadar vergi alınsın

Yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenen kripto para düzenlemesine ilişkin beklentileri Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'a sorduk. Kripto paranın en temel özelliğinin merkezi bir otorite tarafından verilmemesi olduğunu ifade eden Seyfettin Erdoğan "Bu nedenle kripto paralar, hükümet politikalarının veya kamusal düzenlemelerin dışında kalıyor. Bir ekonomide halkın belli bir kısmı böyle bir sisteme rağbet gösteriyorsa devletin de sistemden faydalanmak adına bu konuda düzenleme yapması gerekiyor. Ekonomi dünyası, bu sistemin doğru tanımlanmasını bekliyor. Kapsamı ve içeriği çok iyi ortaya konmalı. İnsanlar bir mağduriyet yaşadığında, bu mağduriyetle alakalı ne gibi yöntemlere başvurulacağı düzenlenmeli" dedi. Kripto para konusunda vatandaşın güven eksikliği bulunduğunu belirten Erdoğan, devletin bu alana el atmasıyla güvenin güçleneceğini söyledi.

SİSTEMİN TAKİBİ KOLAY DEĞİL

Kayıt dışılığı önleyecek oranda bir vergilendirmeye gidilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan "Sistemin, ne kadar yatırım yapıldığı veya ne kadar para kazanıldığının takip edilmesi çok kolay değil. Kimin ne kadar para yatırdığına ve ne kadar gelir elde ettiğine ilişkin 'beyan esası' getirilebilir. Bu beyan da sözel değil, belgeli ve denetimli olursa vergilendirme söz konusu olur" dedi. Kripto para sistemiyle kısa dönemde Türkiye'ye döviz girişi olacağını beklemenin doğru olmadığını da ifade eden Erdoğan "Türkiye'ye döviz girişinin tek yolu, doğrudan yabancı yatırımlar. Bu tip uygulamalarla Türkiye'ye döviz çekmek kolay değil" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Erdoğan, şunları söyledi: Vatandaşlar, bankacılık sektöründen ya da yatırım danışmanlık firmalarından danışmanlık alarak yatırım yapmalı. Kurumsal olmayan yerlere yatırım yapılmamalı. Çok yüksek kar iddiasında bulunan ve kurumsal kimliği olmayan yatırım alanlarının güvenli olmadığını bilmeli.

VATANDAŞIN YÜZDE 27'Sİ BITCOIN'İ GÜVENLİ BULUYOR

NG Araştırma, 18-25 Mart arasında, Türkiye genelinde 18 yaş üzeri 2.156 kişinin katılımı ile benderimki.com üzerinden Bitcoin'e ilişkin kamuoyu araştırması yaptı. Buna göre, her dört kişiden biri Bitcoin konusunda yeterli bilgisi olduğunu belirtirken, üçü ise az bir bilgiye sahip olduğunu aktardı. Ayrıca katılımcıların yüzde 40'ı Bitcoin yatırımının güvenli olup olmadığı konusunda kararsız olduğunu söyledi. Bitcoin'i güvenilir bulmayanların oranı yüzde 33 iken, katılımcıların yüzde 27'si ise güvenilir bulduğunu ifade etti. Öte yandan, araştırmaya katılan her 10 kişiden 4'ü Bitcoin yatırımı yaparken, 6'sı henüz Bitcoin'e yatırım yapmadığını belirtti. Kişilerin yüzde 26'sı kripto para gelirlerinin vergilendirilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 40'ı ise vergi olmaması gerektiğini düşünüyor. Bitcoin yatırımı yapmayanlar arasında 'Vergilendirilsin' diyenlerin oranı ise 25 oldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ