Sağlık-Sen'den 'sadece uzman hekimlere icap nöbeti ödenmesi' kararına tepki

Bakanlığın ilgili görüş yazısı ile "İcap nöbet ücreti ödenen yerlerde icap nöbet ücreti ödenmesine son verilmiş oluyor" diyen Genel Başkan Durmuş, "Bu görüş, sağlık hizmet sunumunun gerçeklerinden uzak" tepkisinde bulundu.

"Taşra Teşkilatı Bir Şekilde Ödüyor"

Durmuş; bir il sağlık müdürlüğünün, "hekim dışı personele icap nöbeti ödenip ödenmeyeceğine" ilişkin görüş istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın verdiği görüş hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzman dışında pratisyen hekim, eczacı, hemşire, tekniker kadrosunda çalışanlara da sağlık hizmetinin sürekliliği açısından icap nöbeti fiilen tutturulmaktadır. Bu görüş yazısı ile icap nöbet ücreti ödenen yerlerde icap nöbet ücreti ödenmesine son verilmiş oluyor. Taşra teşkilatı icaba çağırdığı sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücreti bir şekilde ödüyor. Kaldı ki icap nöbet ücretinin ödenmemesi aslında kamu zararıdır ve büyük bir haksızlıktır. Yıllardır sürüncemede olan bu sorun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."

