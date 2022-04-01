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Ukrayna: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 08:00
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Ukrayna: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi

Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü." bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

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