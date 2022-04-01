Konak Belediyesi'nde 'rüşvet'ten gözaltına alınan 4 çalışan serbest

İzmir'de, rüşvet alırken suçüstü yakalanan Konak Belediyesi bünyesinde görevli 1 memur ile olayla ilgilisi bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Konak Belediyesi'nde görevli ruhsat denetim personeli Y.K., ruhsat alımı yapmak isteyen bir iş yeri sahibinin savcılığa giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. Seri numaraları alınmış paraları özel aracında teslim aldığı öne sürülen Y.K., burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, iş yeri sahibinin beyanı üzerine olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle 3 belediye çalışanı daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. ev hapsi, diğer 3 çalışan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.