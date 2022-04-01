Belediyede rüşvet skandalı... Başkan yardımcısı görevden alındı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI!

Başkan yardımcısı H.G.P., bir firma adına iş yapan taşeron şirketten 50 Bin TL rüşvet istediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

320 BİN DOLARLIK RÜŞVET SKANDALI

Balıkesir'e bağlı Gömeç Belediyesinde Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten H.G.P., 22 Mart günü Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. H.G.P.'nin, bir firmaya iş yapan taşerondan 50 Bin TL rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade verdikten adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.



GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Başkan yardımcısı H.G.P.'nin 50 Bin TL rüşvet istediği taşeron yetkilisinin, rüşvet görüşmesini kayda aldığı ve bu kayıtla birlikte Jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, konu hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için H.G.P.'yi görevden uzaklaştırdı.