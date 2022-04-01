Samsung, telefon ve tablet fiyatlarına zam yaptı

Samsung, 9 Şubat'ta düzenlediği Unpacked etkinliğinde, yeni akıllı telefonları Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra ile tabletleri Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8, ve Galaxy Tab S8 Ultra'yı tanıttı. Fakat şirketten bugün kullanıcıları üzen bir zam haberi geldi.

Samsung, akıllı telefonları ve tabletlerinin fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri ile Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra cihazlarının fiyatları yükseldi.

Kaynak: Shiftdelete.com