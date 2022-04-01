Mesai saatlerine düzenleme: Kademeli olarak 8/24'e geçiyorlar

İşte haftada dört gün çalışmayı benimseyen ülkeler

Covid-19 nedeniyle uygulanan karantina önlemleriyle birlikte dört günlük çalışma haftası dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşıyor. İşte çalışanların aynı maaşı, iş verenlerin de değişmeyen çalışma saatiyle aynı verimi aldıkları sistem olarak birçok ülke tarafından uygulamaya konan dört günlük çalışma haftasına geçen ülkeler...