Konya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 09:45
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülen bir zanlı tespit edildi.
Çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösterdiği iddia edilen zanlı belirlenen adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız