Rusya'dan Bayraktar İHA paylaşımı: Ukrayna bu talepte bulunmuş

Rusya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bayraktar İHA ve Ukrayna'da yer alan dünya çapında uçak ve helikopterler için en büyük motor üreticilerinden biri olan Motor Sich firmasıyla ilgili bir paylaşım yapıldı.

Bakanlığın yayınladığı belgede Motor Sich firmasının, Baykar Teknoloji'ye yönelttiği talep dikkat çekti. Belgede İHA'ları en az 20 litre kapasiteli aerosol püskürtme sistemleri ve mekanizmalarıyla donatma imkanı olup olmadığı yer aldı.