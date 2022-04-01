Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 209, Hakkari'de 175, Palandöken'de 167, Davraz'da 164, Kartepe'de 157, Ergan'da 144, Ovacık ve Uludağ'da 140, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 130, Hesarek'te 129, Denizli'de 120, Sarıkamış'ta 119, Çambaşı'nda 117, Yedikuyular'da 104, Ilgaz'da 94, Zigana ve Keltepe'de 90, Hazarbaba'da 80, Konaklı'da 77, Yıldıztepe'de 75, Kop'ta 73, Murat Dağı'nda 72, Mersivan'da 58, Yalnızçam'da 49, Elmadağ'da 37, Ladik 32, Salda'da 20, Saklıkent ve Muş'ta 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.04.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya Y 5 14 Palandöken PB -4 7 Denizli R 1 10 Davraz PB 0 11 Kartepe ÇB 13 19 Uludağ Y 7 15 Erciyes PB -1 8 Sarıkamış AB -8 -4 Ilgaz ÇB 3 10 Keltepe Y -5 -2 Yedikuyular PB -3 3 Yıldız Dağı HKY -8 -5 Yıldıztepe Y 5 10 Nemrut PB -5 6

(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, R: Rüzgarlı)