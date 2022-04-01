Dolar/TL 14,69 seviyelerinde işlem görüyor

Dün, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,13 üzerinde 14,6745'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 14,6910 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 16,2550 ve sterlin/TL de 16,2730 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 98,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1060'tan alıcı buluyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılar ile merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını belirterek, doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını kaydetti.

Bu gelişmelere paralel tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü vurgulayan analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselişe geçerek yüzde 2,40'ın üzerine çıktığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ayrıca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğine değinen analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,5 seviyesinin destek, 99,2'nin direnç konumunda olduğunu ifade etti.