Ukrayna'daki futbol kulüplerinden 12 sporcu Kayseri'ye geldi

Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'da savaşın ağır geçtiği bölgelerden Türkiye'ye gelen 12 çocuk ve bir ebeveynin kulüp tesislerinde ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki şartların bir an önce normale dönmesi ve sporcu çocukların bu travmatik dönemden kısa sürede kurtulması temenni edilerek, "Burada bizimle kalmak istedikleri takdirde Yukatel Kayserispor Kulübü olarak her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesi aktarıldı.