Bakan Soylu: Angelina Jolie'nin fotoğraf çekmesiyle göç sorunu çözülmüyor!
Bakan Soylu: Angelina Jolie'yi Suriye sınırlarına getirip bir fotoğraf vermekle göç meselesi çözülmüyor. Çünkü zekaları, akılları, arzuları ve istekleri bunu çözmeye yönelik bir yetkinlik ortaya koymuyor
Eklenme : 01 Nisan 2022 11:38
"Angelina Jolie'yi Suriye sınırlarına getirip bir fotoğraf vermekle göç meselesi çözülmüyor. Çünkü zekaları, akılları, arzuları ve istekleri bunu çözmeye yönelik bir yetkinlik ortaya koymuyor"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız