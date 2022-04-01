e-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi 'engelli kimlik kartı' sahibi oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, engelli veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak amacıyla 1998'den itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara engelli kimlik kartı verildi.

Bakanlık, engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021'den itibaren e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı. Bu kapsamda bugüne kadar 47 bin 343 kişi e-Devlet üzerinden başvuru yapıp engelli kart sahibi olurken, 2 bin 423 kişinin başvuru süreci ise devam ediyor.

Vatandaşlar engelli kimlik kartına "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-karti-basvurusu" linkinden başvuruda bulunabiliyor.

Düzenlenen kimlik kartı, kişilerin, başvuru esnasında beyan ettikleri adreslerine ya da MERNiS'te kayıtlı olan adreslerine 15 iş günü içinde gönderiliyor.

Bakanlık tarafından 1998'den bugüne 1,5 milyon vatandaşa engelli kimlik kartı verildi.

- Getirdiği haklar neler?

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında yüzde 20 indirim sağlanıyor. Konut vergisi muafiyeti 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi (KDV) alınmıyor.

Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor. Ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli kişilere özel tarifeler uygulanıyor.

TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan konut sayısının yüzde 5'i kadarı engelli vatandaşlar için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapabiliyor, konutların hak sahipleri ise kura ile belirleniyor.