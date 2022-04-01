Ukrayna'daki Türk öğrencilere yatay geçiş hakkı
YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 11:44
YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdiMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız