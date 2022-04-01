Hilal Kaplan, Adnan Oktar'cılara meydan okudu
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, sosyal medyadan kendisine saldıran Addan Oktar'cılara meydan okudu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Nisan 2022 12:22
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, sosyal medyadan kendisine saldıran Addan Oktar'cılara meydan okudu.
Hilal Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Adalet TT'lerle engellenemez, vız gelir tırıs gidersiniz dedi.
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TT'de olma sebebim Adnancılar hk bu yazım👇🏻https://t.co/qSrGGGmkHsHilal Kaplan (@hilal_kaplan) April 1, 2022
Bizim mahallenin delikanlıları da bir adım öne çıksın artık. Adnancılara karşı net duruş lazım. Üç kişi hariç ses yok.
Ve Adnancılar: Adalet TTlerle engellenmez bilesiniz. Vız gelir tırıs gidersiniz. https://t.co/uZ4o2pj5QQ pic.twitter.com/4Fu4jVpQy4