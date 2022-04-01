Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta yüzde 3,3 azaldı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Özer açıkladı, taşımalı eğitime yüzde 30 zam geliyor
Bakan Özer açıkladı, taşımalı eğitime yüzde 30 zam geliyor
Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl
Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl
Adnan Oktar tahliyeleri kararı veren hakim ve savcılara inceleme
Adnan Oktar tahliyeleri kararı veren hakim ve savcılara inceleme
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
TSK'da son bir ay içerisinde 268 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'da son bir ay içerisinde 268 personel FETÖ'den ihraç edildi
'Martta markette 40 üründen 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı'
'Martta markette 40 üründen 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı'
Ukrayna'daki Türk öğrencilere yatay geçiş hakkı
Ukrayna'daki Türk öğrencilere yatay geçiş hakkı
Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 912 lira seviyesinden işlem görüyor
DSP, yeni kurulan partinin logosunun değiştirilmesini istedi
DSP, yeni kurulan partinin logosunun değiştirilmesini istedi
5 kg şekerleri marketlerden toplayıp daha pahalı sattılar
5 kg şekerleri marketlerden toplayıp daha pahalı sattılar
Mazota indirimden sonra sıra benzine indirim geliyor
Mazota indirimden sonra sıra benzine indirim geliyor
6'sı aktif görevde 12 iç denetçi/müfettişe FETÖ'den gözaltı
6'sı aktif görevde 12 iç denetçi/müfettişe FETÖ'den gözaltı
Bir hakim ve bir savcı daha meslekten atıldı
Bir hakim ve bir savcı daha meslekten atıldı
İnternet zammı 2 ay ertelendi
İnternet zammı 2 ay ertelendi
Avcılar belediye eski başkanı dahil 27 kişiye 'ihaleye fesat'tan gözaltı
Avcılar belediye eski başkanı dahil 27 kişiye 'ihaleye fesat'tan gözaltı
Devlet indirim yaptı, toptancı yansıtmadı
Devlet indirim yaptı, toptancı yansıtmadı
Doğalgaza zam: Konutta yüzde 35, sanayide yüzde 50
Doğalgaza zam: Konutta yüzde 35, sanayide yüzde 50
88 yıl sonra Ayasofya'da teravih namazı kılınacak
88 yıl sonra Ayasofya'da teravih namazı kılınacak
Meclis'ten geçti! Erdoğan'a bir yetki daha verildi
Meclis'ten geçti! Erdoğan'a bir yetki daha verildi
TOGG, 12 ay içinde 1000 tane şarj istasyonu kuracak
TOGG, 12 ay içinde 1000 tane şarj istasyonu kuracak
Eski rektör memurluktan ihraç edildi
Eski rektör memurluktan ihraç edildi
Bakan Bilgin: Asgari ücret artışı gündemimizde yok
Bakan Bilgin: Asgari ücret artışı gündemimizde yok
Teklif kabul edildi: Seçim barajı yüzde 7'ye indi
Teklif kabul edildi: Seçim barajı yüzde 7'ye indi
Ankara Adliyesinde 'cıva' hareketliliği
Ankara Adliyesinde 'cıva' hareketliliği
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
Erdoğan'dan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt
Erdoğan'dan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta yüzde 3,3 azaldı

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan:- "(Rusya-Ukrayna Savaş'ının etkisiyle) Ham madde ve yarı ürün ithalatındaki gerilemenin mart ayı göstergelerinde etkisini daha net bir şekilde ortaya koyması beklenmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 12:35
Yazdır
Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta yüzde 3,3 azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalışla 3 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) şubat ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 3 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi, yılın ilk 2 ayında yüzde 5,7 düşüşle 6,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul çelik tüketimi şubatta, yıllık bazda yüzde 1,9 artarak 2,9 milyon ton, ocak-şubat döneminde ise yüzde 1,2 gerileyerek 5,9 milyon ton oldu.

- Çelik ürünleri ihracatı yüzde 1,3 arttı

Şubatta çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 1,3 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 46,5 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat miktar olarak yüzde 2 artarak 2,6 milyon ton, değer olarak yüzde 52,4 yükselerek 2,4 milyar dolar oldu.

- İthalatta yüzde 12,9'luk yükseliş

Şubat ayında çelik ürünleri ithalatı geçen yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 12,9 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 76,3 yükselişle 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 2 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 13,8 artışla 2,8 milyon ton, değer yönünden yüzde 67,6 yükselişle 2,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde yüzde 88,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, ithalattaki yüksek oranlı artışın etkisiyle bu yılın aynı döneminde yüzde 80,8 seviyesine geriledi.

- "Savaşın üretimdeki etkisinin ciddi boyutlara ulaşmasından endişe duyuluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörün üretiminde 2021 Aralık dahil olmak üzere 3 ay üst üste üretim düşüşü gözlendiğine işaret etti.

Önemli hurda tedarikçilerinden Rusya ve Ukrayna'dan hurda ithalatının, şubatta, hurda ihracatına getirilen yüksek oranlı verginin ve kısmen savaşın etkisiyle ciddi oranda düşüş gösterdiğini belirten Yayan, "Rusya'dan hurda ithalatımız yüzde 96,6 azalarak 160 bin tondan 5 bin tona, Ukrayna'dan ithalatımız ise 17 bin tondan 2 bin tona gerilemiştir. Çelik ürünleri ithalatındaki düşüş ise daha sınırlı bir seviyede kalmıştır." dedi.

KAPAT [X]

Yayan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çelik üretimi üzerindeki etkilerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında AB'nin yaptırımları sonucunda ülkemiz yeni kota dağılımından en çok yararlanacak ülkelerden biri olarak ön plana çıksa da sektörün ana girdilerinden olan hurda, antrasit, ferro siliko mangan, pik demiri önemli ölçüde Ukrayna ve Rusya'dan ithal ediliyor. Bu sebeple işgalin çelik üretimimiz üzerindeki olumsuz etkisinin ciddi boyutlara ulaşmasından endişe duyulmaktadır. Özellikle ham madde tedarikinde yaşanan darboğaz, fiyatların olağanüstü seviyelerde artmasına yol açmıştır. Ham madde ve yarı ürün ithalatındaki gerilemenin mart ayı göstergelerinde etkisini daha net bir şekilde ortaya koyması beklenmektedir."

Karadeniz'in riskli bölge ilan edilmesi sebebiyle bu bölgeye yük taşıyan gemilerin sigorta edilmemesinin buradaki çelik üreticilerini ve sanayi sektörlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Yayan, "Bu sorunun çözümü için acilen güvenli koridorlar oluşturulmasına ve devlet güvencesinde sigortalama işlemlerine devam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD, Türkiye ile de çelikte gümrük vergisini kaldırmalı" tavsiyesi

Yayan, ABD'nin, AB ve Japonya'nın ardından İngiltere'yle de çelik ürünlerine yönelik gümrük vergisini kaldırıp ihracatı kotaya bağlamakta uzlaşma sağladığını anımsatarak, bu durumun vergiden muaf olan ülkelerin ABD piyasasında Türkiye'ye karşı avantaj elde etmelerini sağlayacağına dikkati çekti.

ABD'nin Türkiye ile de benzer bir anlaşma yapmasının fayda sağlayacağını bildiren Yayan, "Bu, çelik ihracatımızın önceki yıllarda ABD piyasasında yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve sektörün en azından yılın ikinci çeyreğindeki performansının artırılması açısından önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Bakan Kirişci'den tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama
Bakan Kirişci'den tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama
BOTAŞ: Doğal gazda devlet desteği yüzde 70 seviyesinde devam ediyor
BOTAŞ: Doğal gazda devlet desteği yüzde 70 seviyesinde devam ediyor
'Martta markette 40 üründen 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı'
'Martta markette 40 üründen 34'ünün fiyatı arttı, 6'sının azaldı'
Dolar/TL 14,69 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,69 seviyelerinde işlem görüyor
Ramazan ayı alışverişlerinde israftan kaçını!
Ramazan ayı alışverişlerinde israftan kaçını!

Bu Habere Tepkiniz

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay 8. Dairesi, .. Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili açılan davada bir alt disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında 1416 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne ilişkin kararını verdi.
Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

Ödülde il kotasına takılanlar gelecek yıla aktarılacak
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
İşte haftada dört gün çalışmayı benimseyen ülkeler

İşte haftada dört gün çalışmayı benimseyen ülkeler

Covid-19 nedeniyle uygulanan karantina önlemleriyle birlikte dört günlük çalışma haftası dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşıyor. İşte çalışanların aynı maaşı, iş verenlerin de değişmeyen çalışma saatiyle aynı verimi aldıkları sistem olarak birçok ülke tarafından uygulamaya konan dört günlük çalışma haftasına geçen ülkeler...