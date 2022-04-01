Adnan Oktar tahliyeleri kararı veren hakim ve savcılara inceleme
Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 13:33
Bakan Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."
Adnan Oktar davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bazı sanıklar hakkındaki tahliye kararının sorulması üzerine Bekir Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." bilgisini paylaştı. Bozdağ, soruşturmanın incelemeden sonraki aşama olduğunu sözlerine ekledi.Bakan Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız