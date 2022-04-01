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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Bu aileler burada haklı olarak dünyanın gözü önünde evlatlarını arıyorlar. 'Evlatlarımızı geri verin.' diyerek burada dağla irtibatlı olduğunu gördükleri, düşündükleri insanlara sesleniyorlar. Ümit ediyorum ki; evlatlarımızın hepsi dağdan kurtarılarak, örgütün elinden Türkiye'ye getirilerek burada hayatlarına kavuşturulacaklardır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 13:38
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Kurtulmuş, kentteki temasları kapsamında beraberinde eşi Sevgi Kurtulmuş ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Kurtulmuş'u karşılayan aileler, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Diyarbakır annelerinin yanında bütün dünyaya seslenmeyi bir vazife olarak gördüğünü söyleyen Kurtulmuş, her birinin dramı, her birinin kalbindeki acı ilk günkü gibi taze olan anne ve babalarla görüştüklerini kaydetti, daha önce de aileleri ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütünün, özellikle emperyalist çevrelerin amaçlarına hizmet eden, kardeşi kardeşe düşman etmeyi vazife gibi gören, terör örgütlerinin vasıtasıyla dağa kaçırılan ufacık evlatlarımızın hazin hatıraları önünde onların anneleri, babaları ve aileleriyle dayanışma için buradayız. 12, 13, 14 yaşında evlatlarımız, bir kısmı köyünden bir kısmı ilinden, ilçesinden bir kısmı da üniversiteden kaçırılarak maalesef küçük yaşta hayallerinden kopartılmışlar. Küçük yaşta annelerinden, babalarından, akrabalarından sevdiklerinden koparılmışlar. Ve sonu ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği son derece açık olan bir emperyalist çetenin kucağına doğru itilmişler. Ve bu aileler burada haklı olarak dünyanın gözü önünde evlatlarını arıyorlar. 'Evlatlarımızı geri verin.' diyerek burada dağla irtibatlı olduğunu gördükleri, düşündükleri insanlara sesleniyorlar."

Ailelerden bir kısmının evlatlarına kavuştuğunu anımsatan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki; geri kalan evlatlarımızın hepsi bir şekilde dağdan kurtarılarak, örgütün elinden Türkiye'ye getirilerek burada hayatlarına kavuşturulacaklardır." dedi.

Numan Kurtulmuş, "Buradaki mesele siyasi bir mesele değil, bir insanlık meselesidir. Herkesin, her siyasi partiden her faklı görüşten insanın bu insanlık dramına bir şekilde karşı çıkması, hayattan koparılan, akıbetleri ne olduğu belli olmayan gencecik evlatlarımızın sulh ve selamet içerisinde ülkelerine, memleketlerine, ailelerine gelmelerini sağlamak için seslerini yükseltmeleri gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Burada, bu çadır içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır." değerlendirmesini yaptı.

- "Bir an evvel evlatlarımızın kurtarılıp, normal hayatlarına dönmelerini arzu ediyoruz"

Ailelerin yüreğindeki yangını ve içlerindeki acıyı bildiklerini, en az onlar kadar bu acıyı hissettiklerini dile getiren Kurtulmuş, bu sorunun çözülmesi için canla başla gayret sarf ettiklerini kaydetti.

"Bir an evvel bu evlatlarımızın kurtarılıp normal hayatlarına dönmelerini arzu ediyoruz." diyen Kurtulmuş, ailelerin en kısa sürede evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, "Kavuştuktan sonra da her biri pırıl pırıl gençler olarak ülkesine hizmet ettiğini göreceksiniz. 'Allah yardımcınız olsun' diyorum. Evlatlarınıza sağlık afiyet diliyorum. Sizlere sabırlar diliyorum. İnançla, metanetle bu süreci sürdürdünüz. Bundan sonra da inşallah bu adımları sağlam bir şekilde atacaksınız. Türkiye'nin tamamına yakınının yanınızda olduğunu unutmayın. Yalnız değilsiniz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve saygılarını sizlere bir kere daha ifade ediyorum." diye konuştu.

- "Terör örgütleri ektikleri bu fırtınada boğulacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bu acının ortadan kalkması, bu dramın sona ermesi için bütün güçleriyle hareket ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kim ne yaparsa yapsın arkasında kim olursa olsun kimlerden hangi lojistik, istihbarat ve siyasi desteği alırsa alsın bu ülkenin ve coğrafyanın çocukları aralarına ekilmeye çalışılan fitne tohumlarına asla müsaade etmeyecek. Ayrılıkçılık rüzgarlarına asla itibar etmeyecek. İnşallah asırlardır yan yana yaşadığımız gibi yine Türk, Kürt, Zaza, Arap, Arnavut, Boşnak, Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içinde bütün kardeşlerimizle eşit ve özgür yurttaş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Terör örgütleri ektikleri bu fırtınada boğulacaklar. Terör örgütlerine destek veren bir takım uluslararası güçler de sizin bu direnişiniz karşısında ters yüz olacaklar, onlar da bu desteklerinden vazgeçecekler."

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Ailelere teşekkür eden Kurtulmuş, sözlerini, "İnşallah en kısa süre içerisinde bu çadırın önünde evlatlarınızın hepsine kavuştuğunuzda halaylar çekerek, düğün halayları kurarak evlatlarınızın gelişini kutlayacaksınız. Buradaki çadır nöbetini hayırlısıyla evlatlarınıza kavuşmuş olarak sonlandıracaksınız. Hepinize Allah'tan aydınlık yarınlar diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Bütün Diyarbakır halkımıza ve milletimize hayırlı ramazanlar diliyorum." diye tamamladı.

Ziyarette, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın yer aldı.

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