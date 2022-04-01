Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl

Bakan Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Hakim ve savcı yardımcılığının yasalaşmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini bildiren Bakan Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin yargı alanında önemli bir reform olarak gördüklerini belirtti. Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılarının eğitici hakim nezdinde görev yapacağını, eğitici hakime en fazla iki hakim ve savcı yardımcısının atanabileceğini aktardı.

- "Hakim ve savcı yardımcılığında düşünülen süre üç yıl"

Eğitici hakimlerin hakim ve savcı yardımcıları yetiştireceğinin altını çizen Bakan Bozdağ, Adalet Akademisinde de hakim ve savcı yardımcılarının eğitici hakimlerin yanında göreve başlamadan eğitim alacağını anlattı.

Başarıyla bu süreci tamamlayanların hakim ve savcılığa atanacağını bildiren Bakan Bozdağ, "Hakim ve savcı yardımcılığında düşünülen süre üç yıl. Üç yıl süreyle hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hukukumuza ve yargımıza kazandırma konusunda önemli bir reformu hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.