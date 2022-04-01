KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Nisan 2022 14:03
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(01 Nisan 2022)
KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
18 - 24 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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