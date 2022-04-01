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Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Nisan 2022 15:11
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Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimler destek vermeli

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Konya Sanayi Odası üyesi sanayicilerle çevrim içi düzenlenen 'Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi İstişare Toplantısı'na katıldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, kentin, 11 organize sanayi bölgesi, 80'e yakın sanayi sitesi ve diğer üretim tesisleriyle sanayi şehri olduğunu söyledi. Konyalı sanayicilerin 80'in üzerinde sektörde üretim yaptığını kaydeden Kütükcü, "Üretimde, düşük teknolojiden hızla uzaklaşan, yüzde 45,7 payla orta-yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi altyapısına sahibiz. Son 10 yılda ihracatımızı 2,5 kata yakın artırarak, geçtiğimiz yıl 2 milyar 998 milyon dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İnşallah bu yılı da yeni bir rekorla tamamlayacağız. Ayrıca 2 bin 990 ihracatçı firmamızla 187 ülkeye ihracat yapıyoruz. Emtia ve enerji başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan fiyat artışlarından dolayı ciddi bir enflasyon baskısı altındayız. Bu enflasyon baskısı da işletmelerimizin sermayesini adeta eritiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortamı için iş dünyamızın, işletme sermayelerini güçlendirecek yeni finansal mekanizmalara ihtiyacı var" diye konuştu.

'FİYAT İSTİKRARI, CARİ DENGEYLE SAĞLANABİLECEK'

Şahap Kavcıoğlu da enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Kavcıoğlu, ''Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari dengeyle sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz" dedi.

Ekonomik modelin iyileşebilmesi için Türk lirası kredilerinin önemli olduğunu belirten Kavcıoğlu, ''Türkiye ekonomi modelinin işleyebilmesi için finansa erişimde uzun vadeli TL kredilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm politikamızı buna göre oluşturduk. İş dünyamıza, yüzde 9 ile ihracat artışı veya ithal ikamesi sağlayacak yatırımlar için bankalar aracılığıyla kredi kullandırıyoruz. Bu kredilere firmaların erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ihracatı, ithalatı, borçlanması, bütçe açığı, reel sektörün döviz borcu konularında kendi alanımızdaki ülkelerden daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunda Konya'nın da çok büyük payı var. Konya, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracatıyla büyük katkı sunuyor. Şehrin OSB'lerini, fabrikalarını gezmiş biri olarak bunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.

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