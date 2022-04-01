'Türk üniversiteleri, herkesin elini kolunu sallayarak okuyabildiği kurumlar değil'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarının maaş, ücret ve özlük hakları gibi haklarıyla ilgili mevzuat dahilinde her türlü hassasiyeti göstermek zorunda olduğunu söyledi.

Özvar, bu konuda hassasiyet göstermeyen bütün kurumlar hakkında mevzuat gereğince gerekli incelemelerin başlatıldığını ifade etti.

"Türk üniversiteleri, herkesin elini kolunu sallayarak okuyabildiği kurumlar değildir"

Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaparken kaliteden ödün vermemeyi kendisine hedef koyduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini kaydeden Özvar, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki uluslararası standartlarda yükseköğretim kalitesinin düşmesine asla müsaade etmediğimizi ifade etmek isterim. Türkiye'nin yükseköğretimde standartları eğer düşmezse, biz daha çok ve daha kaliteli öğrencilerin ülkemize geleceğine inanıyoruz. Bu kaliteyi düşürdüğümüz takdirde asıl o zaman uluslararası öğrencilerin teveccühünü kaybetmiş, onları buraya çekmeye imkan bulamamış hale geleceğiz.

Türkiye'de, kuralsız, kanunsuz, mevzuatsız bir tek öğrenci yükseköğretim kurumunda eğitime kabul edilmemektedir. Türk üniversiteleri, herkesin elini kolunu sallayarak okuyabildiği kurumlar değildir. Bu şekildeki atılacak iftiralar Türk yükseköğretimine hiçbir fayda sağlamaz, zarar verir. Türkiye'nin kadim, saygın, mümtaz üniversitelerinin kalitesi ve itibarı bir yılda, iki yılda ortaya çıkmadı. Neredeyse bir asra varan eğitim koşullarında bu üniversitelerin itibarı ortaya çıktı."

"Bütün bilim insanlarını ülkemizin üniversitelerine davet ediyorum"

"Ukraynalı akademisyenler Türkiye'de görev yapabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, Türkiye'deki üniversitelerin kapılarının bütün bilim insanlarına açık olduğunu dile getiren Özvar, şöyle devam etti:

"YÖK olarak, sadece Ukrayna değil ülkesini terk etmek zorunda kalan, bilimsel çalışmalarını yerine getiremeyen bütün bilim insanlarına kapılarımızı açıyoruz. Uluslararası standartlarda yayın yapan bütün bilim insanlarını ülkemizin saygın, seçkin üniversitelerine davet ediyorum. Üniversitelerimize başvurmalarını bekliyorum. YÖK'e başvurular yapılabilir. Türk üniversiteleri bu bakımdan uluslararası bilim insanlarının mutlu olacağı destinasyonlarından bir tanesidir."

Ukrayna'dan gelen öğrencilerin yurt konusunda ne yapmaları gerektiği sorusunu yanıtlayan Özvar, Türkiye'de hem KYK hem de özel yurtlar olduğunu hatırlattı.

Özel yurtlarda nasıl bir ücret uygulanıyorsa bu öğrencilerin de ona tabi olacağını belirten Özvar, "KYK yurtlarında kapasiteyi dikkate almak suretiyle içinde bulundukları şehrin KYK yurtlarından Türk öğrencilerimiz de istifade edecektir. Yabancı öğrenciler için de ayrılan kontenjanlar var. Eğer o kontenjan kapasitesi öğrenciler için yeterli ise öğrencilerimiz buradan da istifade edecektir. Ücret neyse aynı ücret geçerli olacaktır." dedi.