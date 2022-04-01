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Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor

Bilecik'te öğle saatlerinde başlayan ufak çaplı orman yangını giderek büyürken, ekipler alevlerin köy merkezine gelmemsi için canla başla çalışıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 17:03
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Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde öğle saatlerinde dumanları gören köylüleri durumu jandarma haber verdi. Dumanlar giderek büyürken, bölgeye 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin giderek yayılması sonrası bölgeye su tankerleri de gelirken, 2 kepçe ve 2 greyder ekiplerin alevlere ulaşması için orman için yol açma çalışması başladı.

Alevler Kızıldamlar köyü yerleşim ulaşmasına 1 kilometrelik bir mesafe kalırken, dumanlar Bilecik kent merkezinde de göründü.

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