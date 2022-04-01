Tonlarca soğan yol kenarına döküldü
Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Belediye ekipleri tarafından kaldırılan soğanlar havadan görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 17:06
Alaca-Yozgat karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu gören vatandaşlar,
belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişileri, tespit etmek için inceleme
başlattı.
Yol kenarına dökülen tonlarca soğan bugün Alaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edildi. Soğanların döküldüğü alan dronla havadan görüntülendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız