Numan Kurtulmuş: CHP, HDP'nin gölgesinde siyaset yapıyor

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere iki gündür Diyarbakır'da bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası konuşan Kurtulmuş, CHP'nin HDP'nin gölgesinde siyaset yaptığını belirterek, AK Parti'nin Türkiye'nin tamamının partisi olduğunu ifade etti.

AK Parti devlet partisi değil, millet partisi olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bunun altını ve üstünü çizerek söylüyorum ve belki sizler de ilk defa duyuyorsunuz. Devlet partisi ne demek, onu da dedelerinize, babalarınıza ve dayılarınıza sorun. Şu Diyarbakır Ulu Camisinin minarelerinden 18 sene Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olduğu o tek parti döneminde, 'tanrı uludur, tanrı uludur ve tanrıdan başka yoktur tapacak' diye ezanı millete dinlettiler mi, dinlettiler. Haydi tek parti dönemini bırakın daha yeni 28 Şubatta bu zihniyet devlet partisi zihniyeti ile Türkiye'yi idare edenler, halkı istedikleri gibi şekillendirmek isteyenler, 17 ila 18 yaşındaki kızlarımızın başındaki bir metre karelik başörtüye müsaade etmediler. Üniversitenin önünde aylarca, yıllarca süren bir zulüm devam etti. Koskoca adamlar göçtüler gittiler" dedi.

"Biz, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçilmiş bir başörtülü milletvekili için sıralara vurarak, 'dışarı dışarı' diye tempo tutulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları eskiye dönük halleşmek isteyenlerin önüne koymak için söylüyorum. Hatta bir tanesi 'siyasi hayatıma mal olsa da imam hatipleri kapacağım' dedi mi? dedi. Değerli kardeşlerim, devlet partisi ile millet partisi arasındaki fark budur. Devlet adına milleti şekillendirmek isteyenler ile milletten aldığı oylarla millet adına devleti yönetenler arasında büyük bir fark vardır. Adnan Menderes ile diğerleri arasında olduğu gibi, Turgut Özal ile diğerlerin arasında olduğu gibi, Necmettin Erbakan ile diğerleri arasında olduğu gibi ve bizimle de diğerleri arasındaki en temel farklardan biriside budur. Biz, millete efendi olmaya değil, biz millete hizmetkar olmaya geldik."

Toplantıya, Kurtulmuş'un yanı sıra, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oyna Eronat, Mehdi Eker, Ebubekir Bal, MYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı son buldu.