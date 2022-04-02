2 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulunacak, Valilik ve Belediye Başkanlığının aralarında olduğu çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Bakan Karaismailoğlu, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katılacak.

(Malatya/11.30-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya, 55 kiloda Emre Mutlu ve 63 kiloda Ahmet Uyar bronz madalya, 87 kiloda Metehan Başar repesaj maçına çıkacak; 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda müsabakalar başlayacak.

(Budapeşte)

2- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta başlayacak; GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor, Altay-Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe ve Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçları yapılacak.

(Giresun/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/İstanbul/20.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 30. haftaya Beypiliç Boluspor-Manisa FK, Ankara Keçiörengücü-Bursaspor, İstanbulspor-Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Samsun/20.30)

4- TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 29. hafta maçları başlayacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17'nci hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/Bursa/20.15)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ ve Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/14.00/Kayseri/15.00/İstanbul/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. ve son haftaya Türk Hava Yolları-PTT, Galatasaray HDI Sigorta-Mert Grup Sigorta, Karayolları-Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit ve Nilüfer Belediyespor-Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/Bolu/Bursa/17.00)

8- Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig Final Etabı'na İlbank-Karşıyaka ve Adam Voleybol-Çukurova Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/12.00/14.30)

9- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 17. hafta başlayacak, 5 maç yapılacak.

10- Judoda Antalya Grand Slam, kadınlarda 63 ve 70, erkeklerde 73 ve 81 kilolarda müsabakalar sürecek.

(Antalya)