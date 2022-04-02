Suç işle, serbest kal devri kapanıyor

Hırsızlık, hakaret ve tehdit başta olmak üzere birçok suç cezasız kalıyor. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan zanlılar, sevk edildiği adliyede cezaevine girmeden salıveriliyor. Halk, bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdikten sonra suçlular yeniden gözaltına alınıp tutuklanıyor. Ancak sosyal medyaya yansımayan onlarca vaka var. Bu durum, toplumda "Suç işlese bile ceza almıyor" algısına sebep oluyor. Böylelikle hem halkta güvensizlik oluşuyor hem de meyilli kişiler suç işlemeye başlıyor. AK Parti, bu algıyı ortadan kaldırmak için harekete geçti. Edinilin bilgiye göre kademeli bir infaz sistemi kurulacak ve iki yılın altındaki suçlarda, en az bir gün bile olsa zanlı cezaevine girecek. AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı bu düzenleme ile bu gibi durumlarda hakime tutuklama yetkisi verilecek. Ayrıca 1 ila 3 yıl ceza gerektiren suçlar sınıflandırılarak, sanıkların hapiste en az kalacakları süre belirlenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti kurmayları "Toplumun huzurunu kaçıran kişilerin serbest bırakılması insanların adalete olan güven duygusunu zedeledi. İfade özgürlüğü dışında kalan suçlar için tutuklama getirmeyi planlıyoruz. Suç işleyen 'nasılsa hapis yatmayacağım' diye düşünüyor. Bu doğru değil. Toplumdaki 'suçlular cezasız kalıyor' algısını ortadan kaldırmak istiyoruz. Hakime takdir yetkisi vereceğiz. Fail en azından birkaç gün de olsa cezaevinde yatsın" dedi.

İKİ YIL ALTINDAKİ SUÇLAR

Tehdit, cinsel taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, hakaret, kişinin hatırasına hakaret, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, haberleşmenin ve sendikal hakların kullanmasının engellenmesi, çevrenin kasten kirletilmesi, gürültüye sebep olma gibi suçlarda iki yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

EBRU KARATOSUN