Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Koray Aydın'ı teşkilat sorumluluğundan alarak Siyasi İşler Başkanlığı'na getirdi, Yavuz Ağıralioğlu'nu ise Genel Başkan Yardımcılığından alarak görev vermedi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu.

Parti değiştirecek iddiası

Akşener'in A takımından çıkarılan Ağıralioğlu'nun bu kararın ardından parti değiştireceği ve Büyük Birlik Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti. Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı'ndan çıkarılması sonrasında Medyascope'tan Okan Yücel'e değerlendirmelerde bulundu.

"Ben de sizlerle birlikte öğrendim"

Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberdar edilmediğini belirten Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.

Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, "Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

"Kırgınlığımı kararın sebebi belirler"

Ağıralioğlu ayrıca Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin soruya "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.

"İstifa etmeyi düşünmüyorum"

Yavuz Ağıralioğlu, "sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım" derken; istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

Ağıralioğlu önümüzdeki süreç hakkında ise şunları söyledi:"Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım."