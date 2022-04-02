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Prens Andrew'e FETÖ rüşveti

İngiltere, rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. FETÖ'den tutuklu İlhan İşbilen'in eşinin, İngiliz pasaportu için York Dükü'ne 750 bin sterlin verdiği ifade edildi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Nisan 2022 08:41
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Prens Andrew'e FETÖ rüşveti

İngiltere'de, adı son zamanlarda cinsel taciz iddialarıyla anılan Prens Andrew, bir kez daha manşetlerde... Ancak bu kez FETÖ'cüler de skandalın göbeğinde. Hakkındaki taciz skandalları nedeniyle askeri unvanları ve kraliyet görevleri geri alınan Prens Andrew'ün İngiliz pasaportu almak isteyen FETÖ'cülerden rüşvet aldığı yazıldı. Haberi İngiliz Daily Telegraph gazetesi ortaya çıkardı. Gazetenin manşete taşıdığı haberde, Prens Andrew'ün eski Goldman Sachs bankacısı Selman Türk'ten yaklaşık 1 milyon sterlin ödeme aldığı kaydedildi. Gazeteye göre, Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'un aldığı ödeme, 40 milyon sterlinlik uluslararası yolsuzluğun bir parçası. York Dükü'ne yapılan ödemeler arasında FETÖ tutuklusu İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in 750 bin sterlin (yaklaşık 14.5 milyon lira) tutarındaki ödemesi de bulunuyor. İşbilen'in parayı, Türkiye'de hakkında açılan soruşturmadan kaçabilmek maksadıyla İngiliz pasaportu almak için ödediği öne sürüldü.

SELMAN TÜRK ARACI

İşbilen, yaptığı ödemelerin tamamının iadesi için Yüksek Mahkeme'de Selman Türk ve iş ortakları aleyhine dava açtı. Mahkeme ifadelerinde, 2019'da Selman Türk, İşbilen'e York Dükü'nün pasaport konusunda yardımcı olması için 750 bin sterlin'lik "hediye" vermesi gerektiğini söyledi. Para transferi, 15 Kasım'da dijital bankacılık şirketi Heyman AI için düzenlenen Pitch@Palace etkinliğinde Prens Andrew'ün, Türk'e "Halkın Seçimi" ödülünü takdim ettiği gün gerçekleşti. İngiltere'de kurulan ve kısa sürede batan Heyman AI, FETÖ'nün Londra'daki bankası olarak anıldı. Müvekkilinin bir dizi dolandırıcılığın kurbanı olduğunu belirten İşbilen'in avukatı Jonathan Tickner, iddialarını takip edeceğini ifade etti.

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