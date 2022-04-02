Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi

Asgari ücrete Temmuz ayında bir artış yapılabileceği iddiası, Mart ayı ortasından bu yana kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

Memurlar.net olarak 17 Mart'tan bu yana yaşanan tartışmanın kronolojisine aşağıda yer veriyoruz. Bir çok siyasetçi, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılabileceğini ifade ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, bunun vakti Aralık'tır" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özbekistan ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır." diyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüşünü desteklediğini belirtmiş oldu.

İşte 17 Mart'tan bu yana, asgari ücrete ilişkin olarak söylenenler:

- Cahit Özkan: Mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan, 17 Mart 2022'de asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili soruya "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklinde yanıt vermişti.

- Nihat Zeybekçi: Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti

- Ak Parti Adana Milletvekili: Hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız.

AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru "Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

- Çalışma Bakanı Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tartışmaların büyümesi üzerine 22 Mart 2022 tarihinde dikkat çeken bir açıklama yaparak "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl ortasında bakılır, gerekirse işçimizden esirgemeyiz

Zam yapılıp yapılmayacağı sorusu 25 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Asgari ücrette yeni artış olur mu?'' sorusuna ''Yıl ortasında bakılır, gerekirse işçimizden esirgemeyiz'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika ziyareti dönüşü gazetecilere asgari ücret ve memur maaş zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, "Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." ifadelerini kullandı.

- MHP'li Vekil: Asgari ücrete zam gelecek

Zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü ifade eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, asgari ücrete ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşım aldatamam, bunun vakti Aralık'tır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır." dedi.

- Çalışma Bakanı Bilgin: Gündemimizde böyle bir şey yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak "Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.