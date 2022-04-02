Bursa, Çanakkale ve Bilecik'teki orman yangınları kontrol altına alındı
Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Nisan 2022 09:25
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçeleri ile Bilecik il merkezinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yangın bölgelerindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız