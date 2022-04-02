Google'dan burs alan engelli genç Edirne'de üniversite öğrencileriyle buluştu

Google'dan burs alan "ilk Türk engelli" olduğu belirtilen Muratcan Çiçek, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Doğum sırasında geçirdiği beyin felci nedeniyle serebral palsi hastalığına yakalanıp yürüyemeyen, konuşmakta ve ellerini kullanmakta güçlük çeken Muratcan Çiçek, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olması sonrası Google'dan burs kazanarak Amerika'da eğitimine devam etti.

Kaliforniya Üniversitesinde yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Çiçek, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda üniversite öğrencileriyle "girişimcilik dersi" kapsamında buluştu.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, eskiden kendisine rol model alacağı Selçuk Bayraktar ve Aziz Sancar gibi isimlerin olmadığını, rap şarkılar söyleyen kişilerin hayatlarına özendiğini söyledi.

Bir insanın potansiyelinin, 0'dan 100'e ulaşma hızının herhangi bir fiziksel engele, ekonomik koşula veya bulunduğu okula bağlı olmadığını anlatan Çiçek, başarı için çok çalışılması gerektiğini ifade etti.

Çiçek, annesinin ve uzun yıllardır arkadaşlık kurduğu Esat Candar'ın her zaman kendisinin yanında durduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Karşımda duran birçok insan da oldu. Sizin hikayenizde karşınızda duranlar anneniz ya da babanız da olabilir. Önemli olan yanınızda olacakları ikna edebilmenizdir. Ben, bu yolculuğa çıkarken yanımdakileri ikna ettim. Eğer yola çıkarken yanınızdakileri ikna ederseniz, tökezlediğinizde sizi onlar toparlıyor. Doğru zamanda doğru şeyleri öğrendiğinizde, kendi yaşam standartlarınızı çok çok yukarı çekebilirsiniz. Bu söylediklerimi fotoğraflar olmadan söyleseydim çok havada kalırdı biliyorum. Çünkü ben sizin yaşınızda o koltukta otururken dinlediğim insanlara 'hadi oradan' diyebiliyordum. Ancak bu gerçekten mümkün. En başında kendinize inanın, sonra yanınızdaki insanları ikna edin ve onlarla birlikte yükselin."

Çiçek, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı.