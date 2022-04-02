Gökçek'ten zamlara tepki!...Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimlerin başında gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, vatandaşı canından bezdiren zamlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Paylaşımlarında bürokrasiyi ihanetle suçlayan Gökçek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor. Bunun adı bilinçli olarak Erdoğan'a ve Ak Parti'ye ihanet. Yapılan zamların masum bir hareket olduğunu bana kimse inandıramaz" ifadelerini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımları;

- Sayın Cumhurbaşkanı'mız kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor. Bunun adı bilinçli olarak Erdoğan'a ve ak partiye ihanet. Yapılan zamların masum bir hareket olduğunu bana kimse inandıramaz. Niye mi bunları söylüyorum, tek tek anlatacağım.

- Özetle; cumhurbaşkanı işçisine %50 zam yapsın, doğalgazda sübvanse yapsın, geçen yıl doğalgaz da sübvanse 165 milyar. Bu yıl rakam 300 milyarı bulacak. Gıda da temel harcama kalemlerinde KDV'yi %1'e indirsin, diğer taraftan ülkesini savaştan korusun.

- Tam ramazan gelmiş Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman uzun ete %48 zam yapıyor. Belli ki birileri genel müdürü iktidara ihanet için teşvik etmiş. Vicdansız adam ne bu %48 zam? cumhurbaşkanı genel müdürü tutup kulağından genel müdürlükten alıyor.

- Şeker Fabrikaları Genel Müdürü'ne: Kardeşim elinde inanılmaz stok varken sen tam ramazanda bu zammı nasıl yaparsın?

"BU İKTİDARIN DİBİNİ OYMAKTIR"

- Türkiye'nin yeterli şeker stoku olduğu halde şekerin iki hafta içinde perakende fiyatının 7 liradan 19 TL'ye çıkışı organize bir ihanettir. Bunun ramazanda yapılması enteresandır. Şeker fabrikaları şekerin fiyatına %31 zam yapmıştır. Oysa bakanlık duruma müdahale etmişti. Bugün Etimesgut'ta bizzat şeker fabrikası satış mağazasında yaşanan olay ihanetin belgesidir. Vatandaş şeker fabrikası mağazasına gittiğinde raflarda şeker yoktu. Olay bakanlığa intikal edince raflara şeker konuldu. Bu nasıl iş arkadaş? Ben bu konuda hiç tartışmasız sorumlu olarak bu zammı yapan Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan'ı görürüm. Kardeşim elinde inanılmaz stok varken sen tam ramazanda bu zammı nasıl yaparsın? Bu iktidarın dibini oymaktır.

- Yetmedi bugün yeni bir zam doğalgaza geldi. Ya daha yeni zam yapılmadı mı? Cumhurbaşkanımız devreye girip sübvanseyi arttırmadı mı? BOTAŞ'ın bu zammı hele tam ramazanda ve de petrol fiyatlarında fiyatlar aşağı düşerken nasıl izah edilir? Sizin iktidara kastınız mı var?

- Fiyatların kontrol altına alınması için bir teklifim var. Kanunla bu hemen düzenlenebilir.

1) İmal edilen tüm mallara gramaj standartları getirilmeli. Yani 1 kg'lık mal 800 grama düşürülerek aynı fiyata satılmamalı, oynayarak zam yapılmamalı.

2) Her malın üzerine imal edildiği tarihteki toptan fiyatı konulmalı. Gıda maddeleri son kullanma tarihine kadar maksimum %25 karla satılmalı. Fiyat matbu olacağı için üzerine yeni etiket yapıştırılamaz. O mal bittikten sonra yeni gelen mala ancak fiyat farkı konulabilir.