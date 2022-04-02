Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Eklenme : 02 Nisan 2022 11:53
R.A. idaresindeki 33 ADL 683 plakalı servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 Rus işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız