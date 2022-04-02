Edirne Tarım Müdürlüğü: 896 başıboş atlara mikroçip takıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurumun yetki ve sorumluluğunda olan sahipli 896 tek tırnaklı hayvana mikroçip takıldığını, kanunda yer alan adli ve idari yükümlülüklerin yerine getirildiğini bildirdi.

Müdürlük, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kentteki başıboş atlarla ilgili gazetelerde çıkan ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda hayvanların sahipsiz hayvan ve güçten düşmüş hayvan olarak tanımlandığı belirtildi.

Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanların sahipsiz hayvan olarak tanımlandığı aktarılan açıklamada, başıboş vaziyette, sahibinin kontrolü ve mülkiyeti dışında bulunan bütün hayvanların sahipsiz hayvan olarak tanımlandığı ve kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada güçten düşmüş hayvanın ise bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fiziki olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını ifade ettiği, bu kapsamdaki hayvanlar için sahipli ya da sahipsiz olmasına bakılmaksızın güçten düşmüş hayvan denildiği aktarıldı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda sahipsiz hayvan ve güçten düşmüş hayvanlarla ilgili yapılması gerekenlerin tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasanın 'Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurar. Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlar ve eğitim çalışmaları yapar. Son olarak, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.' hükümlerine istinaden anılan hayvanlar kedi, köpek gibi hayvanlarla sınırlı olmayıp sahipsiz veya güçten düşmüş tüm hayvanların korunması, bakılması, gözetimi ve bu tür hayvanlarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin yerel yönetim birimlerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca başıboş atlarla ilgili çeşitli belediyelerce bu hayvanların, toplatılması, bakımının yapılması ve benzeri örnek, güzel uygulamalar basında da zaman zaman yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen tanımlamalar dışında kurumumuzca yetki ve sorumluluğunda yer alan sahipli 896 tek tırnaklı hayvana ilişkin mikroçip takılmış olup bu hayvanların Bakanlığımız veri tabanına kayıt edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kanunda yer alan diğer adli/idari yasal yükümlülükleri kurumumuz eksiksiz yerine getirmekte olup, diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edecektir."

- Belediye Başkanı Gürkan'ın açıklaması

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 31 Mart Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, başıboş atlarla ilgili soruya verdiği cevapta, başıboş atların da Tarım ve Orman Müdürlüğünün görevi olduğunu belirtmişti.

Gürkan, sosyal medyadan bazı vatandaşların atlarla ilgili kendisine ulaştığını belirterek, "Atlar Tarım İl Müdürlüğünün görevi. Tarım İl Müdürlüğü görevini yapsın. Ben nasıl sokak hayvanlarına çip takıyorsam Tarım İl Müdürlüğü de atlara çip takmak zorunda. Kayıt altına almak zorunda." ifadelerini kullanmıştı.