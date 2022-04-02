'Ukrayna'dan 420 çocuk, 154 bakıcı toplam 574 kişiyi misafir ediyoruz'

Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
Ramazan ayının ilk günleri havalar nasıl olacak? - Haritalı
Ramazan ayının ilk günleri havalar nasıl olacak? - Haritalı
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat
Yargıtay, işçinin 16 yıl boyunca izin kullanmaması 'hayatın olağan akışına' aykırı
Yargıtay, işçinin 16 yıl boyunca izin kullanmaması 'hayatın olağan akışına' aykırı
Rektörlükten doktorların kavgasına inceleme
Rektörlükten doktorların kavgasına inceleme
EGM'den Akşener'e: Haksızlık içeren sözlerini teessüfle karşılıyoruz
EGM'den Akşener'e: Haksızlık içeren sözlerini teessüfle karşılıyoruz
Yılın üçüncü enflasyon verileri 4 Nisan'da açıklanacak
Yılın üçüncü enflasyon verileri 4 Nisan'da açıklanacak
MEB'den yönerge: Okullarda görevli hemşireler nasıl çalışacak?
MEB'den yönerge: Okullarda görevli hemşireler nasıl çalışacak?
Ramazan yarın başlıyor: İlk sahur ve ilk iftar hangi ilde?
Ramazan yarın başlıyor: İlk sahur ve ilk iftar hangi ilde?
Türk Telekom, 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarını yalanladı
Türk Telekom, 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarını yalanladı
Türkşeker'den fahiş fiyata önlem: Ambalajlara fiyat basacak
Türkşeker'den fahiş fiyata önlem: Ambalajlara fiyat basacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Ukrayna'dan 420 çocuk, 154 bakıcı toplam 574 kişiyi misafir ediyoruz'

Bakan Yanık: (Ukrayna'dan tahliye edilen çocuklar) İlk grup bizim Ukrayna'dan aldığımız, orada devlet korumasında olan yetim ve kimsesiz çocuklar. 420 çocuk, 154 bakıcı toplam 574 kişiyi Antalya, Muğla ve Sakarya'da misafir ediyoruz

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Nisan 2022 13:42
Yazdır
'Ukrayna'dan 420 çocuk, 154 bakıcı toplam 574 kişiyi misafir ediyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ukrayna'da devlet korumasında olan yetim ve kimsesiz 420 çocuk ile 154 bakıcının Türkiye'ye kabul edildiğini bildirdi.

Bakan Yanık, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla her yıl 2 Nisan'da bu konuya dikkati çektiklerini ifade eden Yanık, Bakanlık olarak otizmle ilgili çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Erken yaşlarda otizm taramasının önemine işaret eden Yanık, "Otizmin ne kadar erken tanısını koyarsanız çocukların bireysel gelişimine o kadar çabuk müdahil oluyorsunuz ve hayata entegrasyonları da o oranda daha hızlı oluyor. Bu anlamda tanı faaliyetleri çok yoğunlaştığı için doğal olarak geçmişten bugüne baktığımızda ciddi bir otizm sayısının yükselmesi söz konusu. Çünkü tespit ediliyor." dedi.

Farkındalık konusunda ailelerin çocuklarının ilk gelişim sürecini doğru takip etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yanık, otizmli çocukların rehabilitasyonundan kaynaştırma eğitimlerine kadar yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, ilerleyen dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile otizmli çocuklarla ilgili bir takım güzel haberler vereceklerini duyurdu.

- "Düzenli sosyal yardım yaptığımız kitlenin yüzde 78'i istihdama dahil olamayacak kitle"

Muhalefet partilerinin "sosyal yardımların artmasının fakirleşmenin de arttığını gösterdiği" yönündeki eleştirilerinin hatırlatıldığı Yanık, sosyal yardımların artmasının yoksullaşmanın sonucu olmadığını belirtti.

Bakan Derya Yanık, AK Parti hükümetleri döneminde sosyal yardımları talep odaklı olmaktan çıkarıp, arz odaklı olmaya dönüştürdükleri için bu yardımların arttığını, saha personelinin kapı kapı dolaşıp hane bazlı ziyaretler yaptığını, ihtiyacı olanları tespit ederek buna göre hizmet modelleri oluşturduklarını kaydetti.

Çok fazla sosyal yardım yaptıkları için insanların çalışmaya ihtiyacı olmadığına dair eleştiriler geldiğinin altını çizen Yanık, "Bu da doğru değil. Bizim düzenli sosyal yardım yaptığımız kitlenin yüzde 78'i istihdama dahil olamayacak kitle. Bunlar engelliler, yaşlılar ve çocuklar. Dolasıyla fakirleşmeyle ilgisi olmadığı gibi istihdama katılmanın önünde de bir engel teşkil etmiyor." diye konuştu.

Şu anda 48 başlıkta sosyal yardım yaptıklarını aktaran Yanık, 2002 yılında 1,3 milyar lira olan toplam sosyal yardım miktarının, 2020'de 69,3 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Yanık, 2021 yılında sadece bakanlığın 73,9 milyar lira sosyal yardım yaptığını, kamunun sosyal yardım toplamının yüzde 82'sini de kendi bakanlığının gerçekleştirdiğini anlattı.

Yanık, vatandaşlardan tespit ettikleri hatalar ve hak etmeyen bir kişiye sağlanan destekleri de Alo 183, Alo 144, bakanlığın iletişim numaraları ve mail hesapları ile CİMER'den kendilerine ulaştırabileceklerini hatırlattı.

- "Şiddetin önüne geçebilmek için her alanda çaba gösterilmesi gerekir"

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet konusunda da konuşan Yanık, şiddetin önüne geçebilmek için her alanda çaba gösterilmesi gerektiğini, bu konuda çok boyutlu çalışma yapma ihtiyacı olduğunu söyledi.

KAPAT [X]

Şiddet konusunda son yapılan yasal çalışmanın, kadına yönelik şiddeti fiilen "ağırlaştırıcı sebep" haline getirdiğine işaret eden Yanık, kadına yönelik şiddetin, "nitelikli şiddet" türlerinden birisi haline getirildiğini ifade etti.

Eskiden töre saikiyle cinayet işlemenin hafifletici sebep olduğunu hatırlatan Yanık, şimdi bunu tam tersine çevirdiklerini, kadına yönelik cebir, şiddet fiillerini bu düzenleme ile "nitelikli" hale getirdiklerini aktardı.

Yanık, düzenlemenin kadına yönelik suçlarda azalma sağlayıp sağlamayacağına yönelik soru üzerine, hiçbir düzenlemenin tek başına sorunu bütünüyle gidermeyeceğini, bu konunun komplike ve çok boyutlu olduğunu dile getirdi.

Kadın, engelli, çocuk hijyen ürünlerinin lüks sarf malzemesi olmadığının da altını çizen Yanık, bu malzemelere daha ucuz erişilmesi konusunda da çalışmaları olduğunu anlattı.

- "Süresiz nafaka diye bir düzenleme bizim hukukumuzda yok"

Nafaka meselesine ilişkin de konuşan Yanık, "süresiz nafaka" diye bir düzenlemenin hukukta olmadığına dikkati çekti.

Bütün boşanma davalarında her çifte nafaka kararı verilmediğini vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:

"Çekişmeli boşanmalarda tarafların nafakanın miktarı üzerinde anlaşamadıkları ve mahkeme kararına konu olan nafakaları konuşuyoruz. Bunun da oranı öyle çok yüksek değil. Bu nafaka konusu manipülatif bir şeye de dönüştü. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Nafakanın bir sorun olduğu gerçeğinden habersiz değilim. Süresiz nafakanın kimi insanlar açısından bir mağduriyete dönüştüğünden habersiz değilim. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Ama nafaka üzerinden çok ciddi bir kadın tartışması ve kadınların sosyal, ekonomik, hukuksal haklarının adeta dart tahtası haline getirildiğinin de farkındayım. Nafaka konusu bir mağduriyet oluşturuyor ama bugün hükmedilen nafakaların yüzde 66'sı da ödenmiyor maalesef. Çünkü kişiyi bulamıyorsunuz. Ödeyemeyen de vardır. Sadece ekonomik sebeplerden değil... En son rakamlar, yeni rakamları almadım, mahkeme kararıyla verilen nafaka ortalaması 300-400 lira Türkiye'de. Belki biraz daha yükselmiştir. 400-500 lira olmuştur maksimum."

Yanık, "Nafaka süresiz değil. Yargıtay içtihadını değiştirerek süreli nafakaya hükmedebilir. Bunun altını ısrarla çiziyorum." dedi.

- "Ukrayna'dan gelen 420 çocuk ve 154 bakıcıyı misafir ediyoruz"

Ukrayna'dan gelen kadın ve çocuklarla ilgili bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar sorulan Yanık, şu bilgileri verdi:

"İlk grup bizim Ukrayna'dan aldığımız orada devlet korumasında olan yetim ve kimsesiz çocuklar. 420 çocuk, 154 bakıcı toplam 574 kişi şu anda ülkemize kabul ettiğimiz. Onların tahliye ettikleri çocukları ve bakıcılarını kabul ettik. 574 kişi Antalya, Muğla ve Sakarya'da misafir ediyoruz. Biz ilk günden itibaren özellikle çocuklarla alakalı süreçte İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı münasebetiyle ve Dışişleri Bakanlığı ile Ukrayna Büyükelçisi ile çok yakın temas içerisinde koordinasyonu yapıyoruz."

Bakan Derya Yanık, Ukraynalı çocukların Türkiye'ye kabulü konusunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ilk adımıyla başladığını belirterek, "Şu anda ülkemize kabul ettiğimiz 574 kişinin bütün ihtiyaçlarını, hem psikososyal destek ihtiyaçlarını hem de temel ihtiyaçlarını her türlü karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de acil yardım ihtiyacı olan grupları kabul edeceğimizi zaten ifade etmiştik." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri konusunda da görüşü sorulan Yanık, "Diyarbakır anneleri konusunu başından itibaren çok önemsiyoruz. Türkiye'de terörle mücadelenin toplumsal ve tam da terörün hedeflediği, aslında çok yakın zamana kadar insan kaynadığını devşirdiği bir dinamiğin teröre karşı çok net, keskin bir tavır almasıdır. Çok yeni ve önemli bir başlıktır Diyarbakır anneleri." değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Trabzon'un Araklı ilçesinde çığ ve heyelan meydana geldi
Trabzon'un Araklı ilçesinde çığ ve heyelan meydana geldi
Ramazanda dengeli beslenme için 'üç öğün' önerisi
Ramazanda dengeli beslenme için 'üç öğün' önerisi
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı
Evlenirken erkekler ve kadınlar en çok neyi dikkate alıyor? Araştırma sonuçlandı
Evlenirken erkekler ve kadınlar en çok neyi dikkate alıyor? Araştırma sonuçlandı
Ramazan ayının ilk günleri havalar nasıl olacak? - Haritalı
Ramazan ayının ilk günleri havalar nasıl olacak? - Haritalı
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bu Habere Tepkiniz

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay hafif disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi

Danıştay 8. Dairesi, .. Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili açılan davada bir alt disiplin cezası uygulamasına açıklık getirdi.
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den atılan 1416'lara ilişkin kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler hakkında 1416 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne ilişkin kararını verdi.
Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama

Ödülde il kotasına takılanlar gelecek yıla aktarılacak
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
İftar sahur arası neler tüketilmeli?

İftar sahur arası neler tüketilmeli?

Beslenme alışkanlığını değiştiren Ramazan boyunca uzmanlar iftar ve sahur arası bir ara öğünün olması gerektiğini belirtiyorlar.