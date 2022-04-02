EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı

EGM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği konusunda çalışma başlatıldı.

Yönetmeliğin değerlendirilmeye alınacağı çalışma, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında, Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı ile ilgili personel tarafından yürütülecek.

Ramazanın ilk sahurunu Ankara'nın Mamak ilçesinde polis ve bekçilerle yapan Bakan Soylu, yönetmelikle ilgili "Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ve bu çerçevede daha neler yapılabilir diye konuşulduğunda şöyle bir şey daha ortaya çıktı, doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık." açıklamasını yapmıştı.