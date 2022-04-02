Fındık üretiminde verimi düşüren kozalak akarlarına karşı mücadele uyarısı

Sullivan,bir fındık zararlısı olan fındık kozalak akarlarının kışın yapraksız dönemde veya daha belirgin hale geldikleri mart ayı sonu ile nisan ayı başında koparılıp yere atılması gerektiğini söyledi.

Kozalak akarlarının kesinlikle yakılmaması ve gömülmemesi gerektiğine işaret eden Sullivan, "Toplanıp atılması olan mekanik mücadele kozalak akarlarına karşı oldukça etkili bir yöntemdir ve mutlaka yapılmalıdır. Milimetrenin onda biri kadar büyüklükte olan, gözle görülmeyen bu canlılar meyve verecek gözlerde kozalak, mantar veya gül diye adlandırılan anormal oluşumlara neden olmalarının yanı sıra tomurcuk dökümlerine de yol açmaktadır." dedi.

Akarların sürgünlerde kuruma, çalılaşma meydana getirdiğini anlatan Sullivan, özellikle bu zararlıya karşı hassas olan tombul, mincane ve uzunmusa çeşitlerinde yüzde 70'lere varan zarar oluşabildiğini vurguladı.

Bahçelerinde bu çeşitleri bulunduran çiftçilerin mücadelede daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Sullivan, "Türkiye fındık üretimi bakımından dünyada ilk sırada yer almasına rağmen birim alandan elde edilen verim düşüktür. Bu da fındık kozalak akarlarından kaynaklanmaktadır. Kozalak akarlarıyla mücadelenin bu dönemde doğru yapılması önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

- "Kozalaklar toplandıktan sonra kesinlikle yakılmamalıdır"

Sullivan, Türkiye'de verim düşüklüğüne neden olan en önemli zararlı etmenin fındık kozalak akarları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İçindeki yararlı akarlar ve böcekler kış döneminde de hareketli olduklarından kozalaklar toplandıktan sonra kesinlikle yakılmamalıdır. Yararlı akarlar kuruyan kozalakları terk ederek başka canlılar üzerinde beslenip faaliyetlerini sürdürebilirler. Fındık kozalak akarları ise çok yavaş hareket ettikleri ve olumsuz çevre şartlarından çok çabuk etkilendikleri için kozalakları terk edemezler ve kuruyanların içinde besin bulamadıkları için ölüp yok olurlar. Nisan sonu, mayıs başındaki kimyasal mücadele ise kesinlikle rastgele yapılmamalıdır. Kimyasal mücadeleye karar verebilmek için bahçelerde mutlaka kozalak sayımı yapılmalıdır. Kimyasal mücadele için ekonomik eşik, bir dalda ortalama 5 kozalak olarak tespit edilmiştir. Kozalak sayısı 5'ten az ise ilaçlama yapmaya gerek yoktur."