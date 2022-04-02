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Terk edilen 3 aylık bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri konuştu

Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Kayalı Durmaz, gittiği bir vakada bulunan terk edilmiş bebeğe sütannelik yapmaya başladı. Büşra Kayalı Durmaz tarafından 3 aylık bebeğe Nisa Mihriban adı verildi. Olay hakkında konuşan Büşra Kayalı Durmaz, "Bebek meme isteğinde ağlıyordu. Kendim de 14 aylık bir kız bebek annesiyim. Bu sebepten, isteğini karşılıksız bırakmak istemedim. Aldım ve emzirdim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Nisan 2022 15:45
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Terk edilen 3 aylık bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri konuştu

Pendik ilçesinde, İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonunda görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanı, 29 Mart Salı günü Güllübağlar Mahallesinde yaşanan olayda, terk edilmiş bir bebek vakasında gittiğinde, gördüğü 3 aylık bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bulduğu bebeğe kendi bebeğinin ismi olan 'Bade Mihriban' ile Nisan ayının isminden türetilen 'Nisa Mihriban' ismini verdi.

"Kendim de 14 aylık bir kız bebek annesiyim. Bu sebepten aldım ve emzirdim"

Olay hakkında konuşan Büşra Durmaz Kayalı, "Boş arazide bir bebek bulunduğuna dair ihbar geldi. Biz bu ihbar üzerine çıkış yaptık. Olay yerinde asayiş ekipleri vardı, ekip otosuna almışlardı bebeği. Biz ekip odasından teslim aldık. Aracın içerisine aldığımızda ağlamaya devam ediyordu. Genel muayenesini yaptık. Herhangi bir sağlık problemi yok gözüküyordu ilk aşamada. Ama sürekli ağzıyla başını yana çevirip diliyle dudaklarını yana çevirip meme isteğinde ağlıyordu. Kendim de 14 aylık bir kız bebek annesiyim. Bu sebepten isteğini karşılıksız bırakmak istemedim. Aldım ve emzirdim. Hastaneye getirdik. Yol boyunca emzirdim. Yaklaşık yirmi dakika boyunca hastanenin önüne geldiğimizde de emzirmeye devam ettim. Sonra hastaneye teslim ettik bebeğimizi. Peşine ben istasyonuma döndüm. Görev çıkışında tekrar görmek istedim. Eşim de beni almaya gelmişti. Eşimle beraber gittik. O esnada çocuk bürodan polis memurları geldiler. Süt annesi olduğum için isim koymamı istediler.

Kendi kızımın ismi Bade Mihriban, ona da o yüzden Mihriban adını vermek istedim. Olay yerinde ilk arayan beyefendi de nisan ayı geldiği için Nisa olsun demiş. Böylelikle onun adı da Nisa Mihriban oldu. Benden sonra bakan hemşire arkadaş, onun da soy ismini almasını istedim. Böylelikle yeni bir hayata başlamış oldu bizimle beraber. Eve gittim. Bade'nin, kendi kızımın eşyalarından kıyafetler ayarladım. Sabah göreve gelmeden önce hastaneye uğradım onu görmek için tekrar. Hastaneye geldim. Sevk edilecekti çocuk esirgemeye. Sevkini biz yapmak istedik. Merkezi aradık. Kurumumuz buna müsaade etti. Biz de ambulansa aldık. Seyir halindeyken tekrar üstünü değiştirdim. Kızımın kıyafetlerinden giydirdim. Karnını doyurdum. Yine emzirdim. Arkadaşlarımla, ailemle tanıştırmak adına bir video çekmek istedim, giyindikten sonra. Kızıma da anı kalsın istedim. Hatta kızımı görüntülü arayarak kızımla görüştürdüm. Daha sonra çocuk esirgemeye gittik. Ve teslim ettik" dedi.

"Bence her evlat kendi annesinin kollarında büyümeli"

Bebeği bırakan aile ile alakalı konuşan Büşra Kayalı Durmaz, "Ben ağır ithamlarda bulunmak istemiyorum. Ama bir anne olarak onu da anlamaya çalışıyorum. Hani ne sebebi olabilir? Maddi yetersizlikler mi? Ya da kendi içirişinde yaşadığı manevi problemler mi? Bunları bilmiyorum ama bildiğim tek şey lütfen bakamadığınız çocukları, devletin resmi kurumlarına gidin elinizle teslim edin. Yani ne idüğü belirsiz insanların dolandığı ya da hayvanların dolandığı, başına zarar gelebilecek koş arsalara lütfen bırakmayın. Aslında çok büyük bir öfke barındırarak ilk yaklaştım ama onu da anlamaya çalışıyorum, ama cevap bulamıyorum. Çünkü kendim bunu asla yapmazdım. Ve çok çaresizdi, çok ağlıyordu. Çok üzgünüm. İnşallah günün birinde tekrar kendi annesinin yanında büyüme şansını yakalar. Çünkü bence her evlat kendi annesinin kollarında büyümeli" diye konuştu.

Büşra Kayalı Durmaz ile beraber olaya intikal eden ambulans şoförü Baran Ağaoğlu, "O gün saat iki civarı bize vaka verdiler. Boş arazide bebek bırakılmış dediler. Olay yerine intikal ettik. Asayiş ekipleri de oradaydı. Bebeği aldık. Sağlıkçı arkadaşlar gerekli kontrolleri yaptılar. Büşra arkadaşımız bebeğin aç olduğunu görünce hemen emzirmeye karar verdi. Bebeği emzirdi, sonra bebeği hastaneye getirdi" dedi.

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